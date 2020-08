BURGENLAND. Robert Hergovich, Klubobmann der SPÖ Burgenland, wurde am Freitag positiv auf das Corona-Virus getestet. Das bestätigte der Landtagsabgeordnete dem ORF Burgenland. Laut eigenen Angaben dürfte sich Hergovich bei einem Wanderurlaub in Salzburg infiziert haben.

In Heimquarantäne

Derzeit befindet sich Hergovich in Heimquarantäne in seiner Heimatgemeinde Trausdorf. Dort hat er auch an der jüngsten Gemeinderatssitzung teilgenommen. "Die Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt Umgebung prüft derzeit mögliche weitere Kontaktpersonen", berichtet der ORF. Kontakt zu Regierungskollegen oder anderen Landtagsabgeordneten soll es seit der Ansteckung keinen gegeben haben.

Zahl der aktuell Infizierten auf 43 gestiegen