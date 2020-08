Am Montag nahm Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) Stellung zu den mittlerweile dementierten RMB-Geldbehebungen und forderte die anwesenden Journalisten dazu auf, stattdessen hohe Spendenbeträge an die ÖVP zu beleuchten – Illedits' Nachfolger soll nächste Woche präsentiert werden – außerdem arbeite man an einem Gesetzesentwurf, wonach Parteien im Burgenland keine Spenden von Wirtschaftstreibenden mehr erhalten dürfen

EISENSTADT. Der Journalisten-Andrang war groß, als der Landeshauptmann Montagmittag ins Kulturzentrum Eisenstadt lud, um dort über die aktuellen Entwicklungen rund um die Schließung der Commerzialbank Mattersburg zu sprechen. Erstes Thema war natürlich der am Samstag bekannt gegebene Rücktritt von Ex-Wirtschafts- und Soziallandesrat Christian Illedits.

"Schlag für die burgenländische SPÖ"

Doskozil bezeichnete diesen als "Schlag für die burgenländische SPÖ", den die Partei erst verdauen müsse. Der Schritt sei aber unausweichlich gewesen: "Wenn etwas passiert, was nicht in Ordnung ist, müssen wir auch die Konsequenzen ziehen und ich bin froh, dass Christian Illedits das erkannt hat", erklärte der Landeshauptmann, der laut eigenen Angaben am Donnerstagabend vom nunmehrigen Ex-Landesrat über die anonyme Anzeige unterrichtet wurde. Nach einem Tag Bedenkzeit für Illedits sei der Rücktritt dann am Freitagabend beschlossen worden und jedenfalls ein "Zeichen politischer Sauberkeit".

Nachfolger soll nächste Woche präsentiert werden

Was die Nachfolge von Christian Illedits betrifft, wird vorerst Sonja Windisch – Abteilungsvorständin der Sozial- und Gesundheitsabteilung im Amt der Burgenländischen Landesregierung – die Aufgaben von Illedits übernehmen und für diese Zeit von ihrer Beamtentätigkeit freigestellt. "Nächste Woche wollen wir dann ein neues Mitglied der burgenländischen Landesregierung vorstellen", kündigte Doskozil an. Ob dieses aus dem politischen oder privatwirtschaftlichen Bereich kommen wird, ließ er "bewusst" noch offen.



RMB-Abhebung eine "Lüge"

Was die angeblichen und mittlerweile von der RMB dementierten Kontoabhebungen betrifft, sprach der Landeshauptmann von einer "Lüge" und rügte den Kurier für dessen Bericht. Die RMB habe nur die 100.000 Euro aus der Einlagensicherung bekommen, "nicht mehr und nicht weniger". Doskozil könne zudem ausschließen, dass er selbst oder der zurückgetretene Illedits die RMB über die damals bevorstehende Sperre der Commerzialbank informiert hätten. Nicht ausschließen könne er allerdings, dass möglicherweise einige versucht hätten, Geld abzuheben bevor dies nicht mehr möglich war, "weil es einige Gerüchte aus dem privaten Umfeld von Martin Pucher gab, bevor die Bank gesperrt wurde".

Der Versuch war da

In einem später am Abend ausgestrahlten ORF Burgenland-Interview gab der Landeshauptmann dann auch zu, dass die RMB zumindest versucht hat, Geld vom Konto zu holen, bevor dies wenige Stunden danach bekanntlich nicht mehr möglich war. Dies wisse er aus einem am Montagnachmittag geführten Vier-Augengespräch mit dem RMB-Geschäftsführer. Der Versuch sei jedenfalls gescheitert.

Dosko's Medienschelte

Montagmittag nutzte der Landeshauptmann die Pressekonferenz auch für eine Medienschelte. Vor allem hohe Spenden von Firmen an die ÖVP würden laut Doskozil von den Medien nicht ausreichend beleuchtet. Konkret nannte der SPÖ-Landesschef etwa "die 1 Million Euro-Spende eines großen Baukonzerns an den amtierenden Bundeskanzler" sowie die "Förderzusage des Landes Oberösterreich für ein KTM-Museum in Millionenhöhe". "Es kann doch niemand ernsthaft annehmen, dass da keine Gegeninteressen vorhanden sind", meinte Doskozil, der "mehr Objektivität von kritischen Journalisten" einforderte und die SPÖ als Opfer einer unausgewogenen Berichterstattung sieht.

Der Journalisten-Andrang war groß – zu hören gab es unter anderem eine Medienschelte vom Landeshauptmann

"Es darf keine Spenden von Betrieben an die Politik geben"

Selbst will der Landeshauptmann "unverzüglich" eine Gesetzesinitiative für das Burgenland auf den Tisch legen, wodurch Wirtschaftsbetriebe keine politischen Parteien mehr unterstützen dürfen. "Es darf keine Spenden mehr von Wirtschaftsbetrieben an die Politik geben".

Sonderlandtag nächste Woche

Für die kommende Woche ist im Landhaus in Eisenstadt ein Sonderlandtag angesetzt, bei dem die Causa Commerzialbank weiter beleuchtet werden wird. Die ÖVP rund um Landesparteiobmann Christian Sagartz fordert bis dahin unter anderem die "Offenlegung aller Unterlagen im Zusammenhang mit der Aufsicht und Kontrolle des Landes über die Commerzialbank" sowie die "Offenlegung aller Protokolle und Prüfberichte der TPA gegenüber dem Land". Außerdem will Sagartz eine Erklärung, "warum das Land im Jahr 2015 die Prüfaufsicht über die Kreditgenossenschaft der Commerzialbank loswerden wollte". „Sollte Doskozil bis zum Sonderlandtag nicht die notwendigen Informationen liefern, dann ist ein Untersuchungs-Ausschuss unumgänglich", so Sagartz.

Fazekas: "Eines Landeshauptmannes unwürdig"

Als "jenseitigen und nervösen Auftritt" kommentiert ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas die heutige Pressekonferenz von Doskozil. „Anstatt für Aufklärung zu sorgen, attackiert Doskozil in einem Rundumschlag die Medien, die Opposition und die Bundesregierung. Damit lenkt er einmal mehr vom eigentlichen Thema ab. Dieses Schauspiel ist eines Landeshauptmannes unwürdig“, so Fazekas.

Doskozil beteuerte am Montag abermals "ein absolut reines Gewissen" zu haben. Sein einziges Credo sei es, diesen "Kriminalfall" aufzuklären. "Wir wollen wissen, was da gelaufen ist."



