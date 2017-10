Haibacher feiern ihren Advent im Dorf

Advent, Advent: Die Naturwunda Gemeinde Haibach stimmt sich auf die besinnliche Zeit mit ihrem Adventmarkt "Advent im Dorf" ein. Am Samstag, 2. Dezember wird der Ortsplatz ab 15 Uhr in ein Winterwunderland verwandelt. Samt selbstgemachten Adventkränzen, den Haustürzöpfen und -kränzen, den verschiedensten Handarbeiten, den Bildern oder Keramik- und Töpferarbeiten und

an allem, was heuer die Austeller aus der Region für Sie bereitstellen werden. An der Weihnachtsbuch- und Spieleausstellung der Bücherei erfreuen sich alljährlich Groß und Klein. Für leibliches Wohl sorgen die regionalen Gastronome.