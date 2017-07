"Naturwunda" Gemeinde: Die Dorffestbesucher freuten sich über die kompetente Info zu den Themen schnelleres Internet, Glasfaser und Co

25.07.2017, 08:44 Uhr

Auch künftige Haibacher/innen - beispielsweise Häuslbauer im neuen Bauland „Im Kleefeld“ oder Mieter, die ins neue Mietobjekt in der Staufstraße bereits eingezogen sind – freuten sich über neue Begegnungen in ihrer neuen bzw. künftigen Wohngemeinde Haibach ob der Donau.Zahlreiche Dorffestbesucher nutzen die Möglichkeit, sich über die Möglichkeiten einer künftigen Glasfaseranbindung in Haibach zu informieren.Betreut wurde der Infostand von Fachexperten Adolf Stöger und Vbgm. Andreas Hinterberger. „In den zahlreichen Gesprächen ist es gelungen, das Thema Glasfaseranbindung „sichtbar und greifbar“ zu machen, und viele technische Fragen zum bevorstehenden Glasfaserausbau in der Region zu beantworten,“ so Hinterberger.Alle Infos: www.haibach-donau.at , Rubrik Leben & Wohnen