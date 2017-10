Medaillen für die Gesunde Gemeinde Hartkirchen - Union Fit bei Donaulauf in Ottensheim

04.10.2017, 22:13 Uhr

Beim diesjährigen Donaulauf in Ottensheim war die gesunde Gemeinde Hartkirchen - Union Fit wieder in allen Bewerben vertreten.

Das 3-er Team "Frauenpower" erreichte den 2. Rang in der Teamwertung und Barbara Schatzl durfte sich ebenfalls für die Gesunde Gemeinde Hartkirchen - Union Fit über eine Silbermedaille bei 5 km Keine Sorgen Einsteigerlauf in der Damenwertung 40 + freuen.

Beim wöchentlichen Langsam-Lauftraining können jeden Dienstag um 18:30

(Treffpunkt Gemeindeamt Hartkirchen).

Aber auch das restliche Team machte mit den hervorragenden Leistungen im 5 und 10 km Lauf sowie auf der Halbmarathon-Distanz auf sich aufmerksam.wieder Laufbegeisterte und solche, die es noch werden wollen, in der Gruppe ihre Grundlagen-Ausdauer verbessern oder auch die Lust am Laufen entdeckenDas Schwimmtraining jeden Montag im Hallenbad in Haibach (ab 19:30) hat mit Anfang Oktober wieder begonnen - die gesunde Gemeinde Hartkirchen - Union Fit lädt Interessierte dazu ein.