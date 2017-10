UNION-LANDESMEISTERSCHAFT AUF HEIMISCHEN BODEN

11.10.2017, 17:17 Uhr

Heim Landesmeisterschaft als Punktegarant!

JU Dynamic One:

Am vergangenen Sonntag richtete der Eferdinger Judo Verein, Dynamic One, die diesjährige Union Landesmeisterschaft der Schüler aus. Auf drei Matten kämpften den ganzen Tag insgesamt 161 Schüler und Schülerinnen um den begehrten Landesmeistertitel. Insgesamt konnten sich die 36 Schüler des heimischen Vereins in sechs verschiedenen Gewichts- und Altersklassen durchsetzen. Der Vizetitel wurde neun Mal erkämpft und 9 Kämpfer konnten sich die Bronzemedaille sichern.Sichtlich zufrieden zeigte sich der Sportliche Leiter, Florian Doppelhammer, mit der Leistung des Nachwuchs. "Ein sehr gelungener Start nach der langen Sommerpause!", so Doppelhammer.