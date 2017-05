Business-Dating einmal anders – Netzwerken im Auto

04.05.2017, 16:29 Uhr

Das von Frau in der Wirtschaft Eferding organisierte Business-Dating im Autohaus Kneidinger in Eferding war ein voller Erfolg.

Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer Markus Kneidinger, gab Frauen in der Wirtschaft (FidW)-Bezirksvorsitzende-Stellvertreterin Dietlinde Wegerer eine kurze Einführung zum Thema „Elevator Pitch – wie man sich überzeugend in 2 Minuten präsentiert“. Danach nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, im Auto Geschäftskontakte zu knüpfen und Visitenkarten auszutauschen. Nach 2 Minuten intensivem Netzwerken signalisierte ein „Hupen“ den Wechsel ins nächste Auto. Der ungezwungene Austausch wurde anschließend bei Imbiss und Getränken fortgesetzt. „Es war eine sehr gelungene Veranstaltung. Herzlichen Dank an das Team der Auto Kneidinger GmbH für die tolle Unterstützung“, waren sich die FidW-Bezirksvorsitzende Karin Aigner und ihre Stellvertreterin Dietlinde Wegerer einig.