Leicht und trotzdem stabil: "Lumapod"

11.01.2018, 02:00 Uhr

Martin Grabner setzt auf Leichtbau und einfache Bedienung – und erfindet damit das Stativ neu.

Lösung: Leichtbau

GRIESKIRCHEN (fui). Auf einer Reise in Island stand Martin Grabner aus Grieskirchen vor einem Problem, mit dem wohl einige Hobby-Fotografen konfrontiert sind: das perfekte Motiv ist gefunden, aber für ein wirklich gelungenes Foto bräuchte man ein Stativ. Große Stative sind schwer und sperrig – also bleiben sie oft zu Hause. Den leichteren Stativen mangelt es dafür oft an Stabilität."Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich mich mit dem Thema Leichtbau befasst und dieses Konzept dann auf ein Stativ übertragen", erklärt der Industriedesigner. Vor eineinhalb Jahren begann er mit den ersten Skizzen und Plänen. Das Ergebnis ist "Lumapod", eine Mischung aus Stativ und Selfie-Stick, das leicht, stabil und einfach zu bedienen ist. "In zwei Sekunden soll das Stativ einsatzbereit sein", so Grabner. Die Konstruktion besteht aus einer zentralen Teleskopstange mit ausklappbaren Beinen und wird durch Seile stabilisiert – ähnlich einem Sendemasten. Das Patent dafür wurde bereits eingereicht und in der Zwischenzeit wurde an den Prototypen gearbeitet. Bis zum Sommer werden die finalen Prototypen fertig sein. Dann soll der Lumapod in zwei verschiedenen Größen mit einer Crowdfunding-Kampagne auf den Markt kommen. Weitere Infos zum Lumapod:Haben Sie eine tolle Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung? Dann bekommen Sie 120 Sekunden, um unsere Top-Jury zu Überzeugen.

