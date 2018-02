13.02.2018, 18:30 Uhr

Selten zuvor war der Faschingsdienstag in Eisenstadt so kalt und verschneit. Die Stimmung war dennoch ausgezeichnet.

Lustig und sehenswert

EISENSTADT (ft). Schlechtes Wetter und vor allem Schnee hatte der Faschingsdienstag in der Landeshauptstadt schon lange nicht mehr gesehen. Bis heuer.Möglicherweise war das auch der Grund für den verspäteten Start der festlich geschmückten Wagenkolonne vom Schloss Esterházy in die Fußgängerzone.Nichtsdestotrotz folgten diesem eine Heerschar an verkleideten Menschen, um im bunt geschmückten Herzen der Stadt den diesjährigen Fasching zu zelebrieren. Das war nicht nur lustig, sondern auch sehenswert. Trotz eisiger Temperaturen und Schneefall.