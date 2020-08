Gleich zwei Mal gab es letzte Woche Bergtouren für Genießer beim Alpenverein Enns.

ENNS. Am 30. Juli bestiegen vier Bergsteiger des Alpenvereins Neugablonz-Enns das Hohe Brett in den Berchtesgadener Alpen, vor der prächtigen Kulisse von König Watzmann und hoch über dem Königssee. „Es war ein super schöner heißer Tag“, schwärmte die Tourenführerin Regina Freinhofer. Am 1. August waren dann wieder vier Bergsteiger, diesmal am Schafberg unterwegs. „Gestartet wurde von Burgau am Attersee über die Burggrabenklamm, auf die Eisenau und weiter über die Himmelspforte auf den Gipfel des Schafberges in 1.739 Metern Höhe“, so die Tourenführerin Renate Neckar vom Ennser Alpenverein. Besondere Highlights bietet der Ennser Alpenverein noch in diesem August: Am Samstag, 22. August geht es mit Regina Freinhofer über den Pidinger Klettersteig auf den Hochstaufen und am Samstag beziehungsweise Sonntag darauf besteigt Michael Zellinger den Großen Geiger in der Venedigergruppe. Übernachtet wird auf der Kürsingerhütte.