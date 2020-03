Am Sonntag 08.03., kurz nach Mittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Rems zu einer Tierrettung an den Ennskanal nach Raad gerufen.

Aufmerksame Spaziergänger bemerkten wie 2 Rehe versuchten sich mit aller Kraft über Wasser zu halten. Umgehend wurde die Freiwillige Feuerwehr Rems alarmiert.

Durch das schnelle Einschreiten der Kameraden konnte die Feuerwehr den Einsatz erfolgreich beendenden und die in Not geratenen Wildtiere unverletzt retten. Beide Rehe suchten nach deren Rettung unverzüglich das Weite.

FF Rems