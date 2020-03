Am Abend des 6. März 2020 kam es in Wolfsbach, Bezirk Amstetten, zu einem Brand in einer Soja-Trocknungsanlage.

WOLFSBACH. Das Feuer brach in einem 15m hohen Turm aus. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Bereichsalarmzentrale der FF Amstetten löste sofort die Alarmstufe B4 aus, kurz darauf standen elf Feuerwehren und 150 Einsatzkräfte im Löscheinsatz.

Mit dem Hubsteiger wurde der Turm geöffnet und CAFS-Schaum eingebracht. Atemschutztrupps bekämpften das Feuer von innen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachtstunden an.