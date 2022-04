Tag der Anerkennung von Freiwilligen am 20. April : Gemeinsam statt einsam mit dem Besuchsdienst des Roten Kreuzes Enns

REGION ENNS. Gemeinsam statt einsam – ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Doch immer mehr Menschen leben oder sind alleine und fühlen sich einsam in ihrem Alltag. Die Pandemie hat das noch verstärkt. Besonders ältere Menschen leiden oftmals unter den eingeschränkten sozialen Kontakten. Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Besuchsdienstes des Roten Kreuzes Enns statten Menschen, die Abwechslung in ihr Leben bringen möchten, regelmäßig Besuche ab. Zum Tag der Anerkennung der Freiwilligen am 20. April ist es ein Anliegen, den Besuchsdienst und das wichtige Engagement zu würdigen. Zudem ist das Rote Kreuz Enns auf der Suche nach Freiwilligen für diesen Bereich.

Unterstützung im Alltag



Der Besuchsdienst bietet Unterstützung im Alltag. Dabei geht es um so viel mehr als „nur“ Besuche. Denn das Angebot der Hilfsorganisation stellt in wesentlichen Teilbereichen auch eine Ergänzung zu den professionellen mobilen Diensten wie Hauskrankenpflege, Mobile Hilfe und Betreuung dar und erleichtert den Menschen das Leben in ihrem Zuhause.

Mit einer großen Portion Menschlichkeit



„Nach Antritt meiner Pension wollte ich mich sozial engagieren. Ich habe mich sehr schnell eingelebt beim Besuchsdienst und fühle mich bei der Tätigkeit immer noch sehr wohl, besonders die Gemeinschaft unter den Kollegen ist mir ans Herz gewachsen“, schildert Helga, bereits seit 2005 für den Besuchsdienst und für Essen auf Rädern an der Ortsstelle Enns im Einsatz, die Beweggründe für ihr wertvolles Engagement.

Das soziale Angebot bietet den Menschen Vielfalt und Abwechslung im Alltag. Es gibt Zeit für Gespräche, Unterstützung bei Unternehmungen, Begleitung zu Behörden und zum Arzt, Unterstützung beim Einkaufen, gemeinsame Aktivitäten und noch mehr.

Spaziergänge und Kaffeehaus



„Der Ablauf der Besuche wird sehr individuell gestaltet. Das reicht von Spaziergängen mit den Klienten über Kaffeehausbesuche bis zu kurzen Einkaufsfahrten. Dies ist sehr abhängig von den Wünschen und Bedürfnissen der Klienten. Wir versuchen, die Zeit für sie so sinnvoll wie möglich zu gestalten“, erzählt Helga von den Unternehmungen im Rahmen des Besuchsdienstes. Die Menschen werden von den Freiwilligen zu Hause, im Betreubaren Wohnen, im Seniorenheim oder auch im Krankenhaus besucht. Natürlich werden die Besuchstermine individuell abgestimmt.

Offenes Ohr für die Anliegen der Menschen



Wer gut zuhören kann und gerne helfen will, ist im Besuchsdienst genau richtig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begegnen den Menschen mit viel Wertschätzung und Empathie. Für die Freiwilligen sind die Besuche eine sinnvolle Freizeitgestaltung mit neuen Kontakten, einfach eine wertvolle Tätigkeit mit viel Anerkennung seitens der Menschen. Obendrein kann man seine sozialen Kompetenzen erweitern. „Ich denke, es ist wichtig, Einfühlungsvermögen und Geduld für diese Tätigkeit mitzubringen. Ziel des Besuchsdienstes ist für mich, den Klienten eine angenehme Zeit, oft auch Abwechslung vom Alltag zu ermöglichen. Zusätzlich ist es auch oft eine große Entlastung für die Angehörigen,“ weiß Helga aus Erfahrung.

Wer Besuchsdienst machen möchte

Bei Interesse am Besuchsdienst bzw an einer Mitarbeit melden Sie sich direkt an der Ortsstelle Enns unter 07223/82840 oder per E-Mail an martin.haslinger@o.roteskreuz.at