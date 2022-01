Das neue Jahr startete an der HLBLA St. Florian mit interessanten und abwechslungsreichen Unterrichtsaktivitäten.

ST. FLORIAN. Im neuen Jahr 2022 ging es bereits tatkräftig zur Sache: Die Florianer Schülerinnen und Schüler produzierten im Zuge der Milchverarbeitung Weichkäse und Joghurt. Der praktische Unterricht bildet ein Kernelement der Ausbildung an der HLBLA St. Florian. Neben den fachtheoretischen sowie allgemeinbildenden Fächern wird hier versucht, die Theorie mit der Praxis zu verbinden.

CLIL – Content- and Language Integrated Learning

Die beiden 5. Jahrgänge der HLBLA St. Florian beschäftigten sich in der ersten Unterrichtswoche des Jahres 2022 im Rahmen eines CLIL-Workshops mit verschiedenen Aspekten aus dem Bereich der Landwirtschaft.

Unter „CLIL“ versteht man „Content- and Language Integrated Learning“, was bedeutet, dass die Verwendung der Fremdsprache Englisch zur integrativen Vermittlung von Lehrinhalten und Sprachkompetenz außerhalb des Sprachunterrichts unter Einbindung von Elementen der Fremdsprachendidaktik gefördert wird.

Feeding the world



Der CLIL-Workshop stand unter dem Thema „Feeding the world, caring for our planet“.

Im Rahmen des Workshops beschäftigten sich die angehenden Maturantinnen und Maturanten beispielsweise mit Fragen zur alternativen Ernährung oder zum Klimawandel und Klimaschutz.