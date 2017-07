Cello&Klavier - Zeitbilder der Jahrhundertwende

Zeitbilder der Jahrhundertwende / Thomas Wall - Cello, Edouard Oganessian - Klavier 14.8.2017, 20:00 Uhr, Stift St. Florian, Sala terrena

Bei diesem Konzert erleben wir Musik von Zeitgenossen des späten Bruckners bzw. Musik der Bruckner-Nachfolger an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Max Regers zweite Cellosonate entsteht 1899 in seiner Heimat in Weiden/Oberpfalz, wohin er nach einem schweren seelischen Zusammenbruch zurückkehrte. Regers Musik ist hier geprägt von einem sehr stürmischen und teilweise auch verzweifelten Duktus, aber auch von seltsam-schön anmutender Melodik.

Im Jahr 1881, dem Jahr, in dem Bruckner seine VI. Sinfonie vollendete, versucht sich ein siebzehnjähriger Maturant in München erstmals an einer großen Form: Richard Strauss, damals Schüler des Münchner Kapellmeisters Friedrich Wilhelm Meyer, schreibt seine F-Dur-Cellosonate. Das wunderbare Werk ist noch sehr im Brahmsschen Stil komponiert, lässt aber schon vieles des späteren Opernkomponisten erahnen und stellt somit das großartige künstlerische Potential des jugendlichen Komponisten vor.Die zweite Hälfte des Konzertes hat Rachmaninovs elegische Cellosonate aus dem Sommer 1901 auf dem Programm. Nur zwei Jahre nach Regers Cellosonate entsteht dieses großartige Werk, die Musik wechselt zwischen großer Virtuosität und dem typisch russischen schwelgerischen Grundton – ein Meisterwerk der Kammermusikliteratur.Programm:Max Reger (1873-1918): Sonate für Violoncello und Klavier Nr.2 g-Moll op.28Richard Strauss (1864-1949): Sonate für Violoncello und Klavier F-Dur op.6Sergej Rachmaninoff (1873-1943): Sonate für Violoncello und Klavier g-Moll op.19Service-Center – Brucknerhaus LinzUntere Donaulände 7, 4010 Linz Telefon: +43 732 77 52 30Kartenservice St. FlorianTourismusbüro im Augustiner Chorherrenstift St. Florian Stiftstraße 1, 4490 St. Florian Telefon: +43 (0)7224 56 90 Mobil: +43 (0)650 722 41 22 E-Mail: st.florian@oberoesterreich.at