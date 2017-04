Volksschule Hofkirchen gewann Bezirksfinale

28.04.2017, 11:08 Uhr

In Hofkirchen fand der Bewerb für den Bezirk Linz-Land statt. Eröffnet wurde die Veranstaltung im Beisein von Bürgermeister Thomas Berger. Die dritte Klasse der Volksschule Hofkirchen holte sich den Heimsieg – knapp vor der 4a der VS Oedt bei Traun. Dritter wurde die 4b der VS Pucking. Ihren Siegerpokal erhielten die Kinder von Zivilschutz-Bezirksleiter Linz-Land Franz Bäck, der ihnen zu ihrer großartigen Leistung gratulierte.

Somit darf die dritte Klasse der Volksschule Hofkirchen am Landesfinale in Leonding teilnehmen.