Drei Lokale aus der Region im Falstaff Guide

21.04.2017, 12:00 Uhr

Eine Gabel gab es für das "La Tavola" in Enns. "Italienisches Flair im alten Schlossgewölbe. Hier wird traditionellen Rezepten neues Leben eingehaucht", schreibt das Journal. Das Landgasthof Zur Kanne in St. Florian erhielt eine Gabel. Die Jury begündet dies so: "Das Traditionsgasthaus setzt auf klassische Küche, die auch immer wieder moderne Akzente aufweist." Diese drei Lokale befanden sich auch schon im Vorjahr im Falstaff-Guide.Mehr als 240.000 Votings von rund 16.000 Gästetestern hat die Falstaff-Redaktion für ihren neuen "Restaurant-Guide 2017" erhalten. Bewertet wurden die Kategorien Essen, Service, Weinkarte und Ambiente. Nummer eins ist auch in diesem Jahr wieder das "Steirereck" in Wien.