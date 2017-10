Weniger Arbeitssuchende im Bezirk Linz-Land

08.10.2017, 19:16 Uhr

Plus bei offenen Stellen

Im September waren in Linz-Land 64.140 Personen (im Vormonat 64.557) beschäftigt. 3.871 Personen waren arbeitslos gemeldet (im Vergleich zum Vorjahr minus 2,76 Prozent). In den Altersgruppen bis 49 und auch bei Hilfskräften ist eine Abnahme der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Weitere 988 Personen aus dem Bezirk befinden sich in Ausbildung. Mit 2.116 offenen Stellen hält das kräftige Plus gegenüber dem Vorjahr (plus 30,9 Prozent) weiterhin an. Den 94 Lehrstellensuchenden (im Vorjahr 138) stehen 162 offene Lehrstellen gegenüber.