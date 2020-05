Ich mag in Corona-Zeiten nicht zu oft einkaufen gehen. - Was habe ich noch im Kühlschrank? Einen Blätterteig, fertig gekauft; Reste vom gedünsteten Kohl; Sauerrahm - und neben dem Kühlschrank im Obstkorb ein paar Paradeiser.

Der klassische Kohl braucht Knoblauch, ein bisschen Kümmel, etwas Majoran und eine Spur Einbrenn. Ich aber streue jetzt zur Abwechslung reichlich Curry, Kardamom und Kokosflocken darauf. Der Strudelteig wird mit Sauerrahm bestrichen, mit einen letzten Rest eines halben Schinkenblattes belegt, dann kommt der Kohl darauf und schön verteilt die Paradeiser. Es wird aufgerollt, angestochen und kommt nach der Angabe auf der Strudelverpackung in den Ofen. Bald haben wir ein interessantes Mittagessen, zu dem ich noch Sauerrahm mit Kokosflocken oder selbstgemachtes Ketchup servieren kann. Je nach dem, wo ich anscheide, bietet sich eine andere Optik, weil ich die Reste nicht ganz gleichmäßig verteilen konnte.