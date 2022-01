Seit kurzem gibt es ein eigenes Oberlaaer Brot. Erhältlich ist es beim Billa und beim GreissLaa am Oberlaaer Dorfplatz.



WIEN/FAVORITEN. "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah", lautet ein Sprichwort. Dieses scheinen die Oberlaaer nun zu ihrem Motto gemacht zu haben. Denn viele, die hier wohnen und leben, sind auch in der Landwirtschaft tätig.

Deshalb gibt es auch vieles hier regional zu kaufen. Nur das Brot legte bislang immer weite Strecken zurück: Vom Feld zur Mühle und dann wieder zurück nach Oberlaa. So kommen schon bis zu 30 Kilometer zusammen.

Jeremiah Schrott beim Brotbacken.

Gemeinsam zum Brot



Das wollten die Oberlaaer so nicht hinnehmen. Gemeinsam arbeiteten sie daran, diesen "Kreislauf" zu verkürzen. "Dass das funktioniert, dafür haben viele hier in Oberlaa, Unterlaa und Rothneusiedl mitgearbeitet", so Markus Sandbichler vom Prentlhof. Er hatte die Idee – "und viele halfen bei der Umsetzung, sonst hätte das alles nicht geklappt", so der Landwirt.

Das Oberlaaer wird noch in Handarbeit gebacken.

Das Ergebnis kann sich sehen und schmecken lassen: Ein Weizen-Roggen-Mischbrot mit Sauerteig. "Natürlich mit ein bisschen Hefe, damit das Brot auch fluffig wird", so Sandbichler. Als Bäcker konnte er Jeremiah Schrott mit Sitz in Rudolfsheim-Fünfhaus gewinnen. Sein Favoriten-Bezug: Er beliefert auch den Kaffeesatz im Sonnwendviertel und den Schnecken-Bauer Andreas Gugumuck.

Gemeinsam haben die Oberlaaer Bauern ein eigenes Brot aus und in der Region produziert.

Rund um den Kirchturm



Das Ergebnis schmeckt nicht nur ausgezeichnet, sondern ist auch tatsächlich regional. So wird alles, was dafür gebraucht wird, in einem 15-Kilometer-Radius vom Kirchturm in Oberlaa aus produziert und ausgeliefert.

Das Oberlaaer: ein Weizen-Roggen-Mischbrot mit Sauerteig.

Erhältlich ist das Oberlaaer Brot beim GreissLaa am Oberlaaer Dorfplatz und in 21 Filialen im Süden von Wien – also in Favoriten und Liesing. Mehr dazu unter oberlaaer.at

