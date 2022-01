... der in sich ruhende Heiligenkreuzerhof.

Schade wegen der Idylle, wenngleich verständlich, dass die hier Wohnenden ihre Autos im Hof parken dürfen. Aber es ist auch so wunderschön, und am 31.Dezember blühen sogar noch einige Rosensträucher...

Unglaublich, aber dieser Gebäudekomplex gehört seit dem 12.Jahrhundert den ZIsterziensern in Heiligenkreuz. Er wurde Ende des 17.Jahrhunders neu gestaltet, modernisiert. In der 2.Hälfte des 18.Jahrhunderts bekam er seine heutige Gestalt.

Hier wohnte Graf Coudenhove-Kalergi, die Gedenktafel habe ich fotografiert. Hier wohnte auch Helmut Qualtinger bis zu seinem Tod 1986. Heute sind Universitätseinrichtungen und Mietwohnungen hier, und 2 Musikinstrumente-Bauer haben hier ihre Werkstätten. Ein hübsches Wirtshaus mit Schanigarten darf auch nicht fehlen.