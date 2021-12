das Gelb; das Rot hellt unser Gemüt vielleicht noch mehr auf. In der Natur gibt es auch diese Farbe in unzähligen Schattierungen, vom melancholischen Blassrosa bis zum knalligen Mohnblumenrot. Wenn ich an den Sommer denke, kommen mir noch mehr rote Blumen in den Sinn als gelbe oder blaue.

Rot ist das Blut, daher waren revolutionäre Fahnen und symbolträchtige Prunkgewänder schon immer gern mit Rot verziert.

Im alten Ägypten aber hatte Rot eine Sonderstellung; das Goldrot der Wüste im Licht der untergehenden Sonne zeigte sich dem Betrachter als feinldlich, gefährlich, denn nach Sonnenuntergang war es noch schwerer im endlosen Sandmeer einen Unterschlupf zu finden. Dieses Rot hieß "descheret", so etwa. Daher kommt unser heutiges Wort "desert" in Abwandlungen in vielen europäischen Sprachen vor und bedeutet "Wüste" oder "verlassen, öd".

Mich erinnern diese Bildchen an den Sommer und seine Freuden. Ich hoffe, es wird wieder unbeschwert. Leute, geht zur Impfung!