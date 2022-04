Man kramt in der (virtuellen) Fotokiste und findet immer irgendeine schöne Erinnerung. So den Fußboden in der Eingangshalle der Wiener Staatsoper: wie ein Orientteppich, aus Stein und Metallschnörkeln auf den Deckeln verschiedener versenkter technischer Einrichtungen. Die Lusterkette in einem der vielen schönen Pausenräume. Die Fresken - überall im Haus, immer auf Komponisten und Musik bezogen. Die Spiegel, in denen sich all die Pracht vervielfacht. Und nicht zuletzt die Musiker, die vor Beginn schon auf ihren Plätzen sitzen und bereits in ihre Kunst versunken ihre Instrumente stimmen.