Rezept Ciambellone

Ich kann nicht anders, ich habe das Rezept vereinfacht und auch bloß eine gewöhnliche runde Kuchenform verwendet.Das Originalrezept: Verrühre gründlich 3 ganze Eier mit 1 Becher Joghurt, 2 Bechern Kristallzucker, 0,5 Becher Sonnenblumenöl, 3 Bechern Universal-Mehl, 1 Backpulver und der abgeriebenen Schale einer Biozitrone. (Ich verwende statt Sonnenblumen- Kürbiskernö, etwas weniger Zucker und auch weniger Mehl, dafür viel mhr Zitronenschale.)Gieße die Masse in eine Tortenform und backe es bei 150° Umluft im Backofen. Öffne die Tür erst nach 30 Minuten, sonst fällt der Kuchen zusammen. Gesamtbackzeit 70-80 Minuten.Nach dem Auskühlen und Stürzen habe ich den Kuchen durchgeschnitten. Die Schnittfläche mit selbstgemachter Orangenmarmelede bestrichen, die andere Hälfte darauf gelegt und über Nacht stehen gelassen. So zog die Marmelade in den Teig ein. Am nächsten Morgen habe ich die Oberfläche nochmals mit der Marmelade bestrichen und nach weiteren 3-4 Stunden serviert. Es war ein Erfolg!