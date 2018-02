Rezept Rettich Pickles

03.02.2018, 23:23 Uhr

Ich schäle den langen Prügel, ich schneide ihn in kleinere Würfel. Sie warten im kalten Wasser auf ihr Schicksal.In einem größeren Topf koche ich 2/3 Wasser, etwa 1/3 Apfelessig und etwas Zucker (oder Stevia) zusammen, 1-2 Scheiben frischer Ingwer, mehr oder weniger Limetten- und Zitronenschalen sollen auch nicht vergessen werden. Pfeffer, Salz, und schon kommen die Rettichwürfelchen hinein. Während sie kochen, öffne ich das Fenster, weil der Geruch sehr intensiv ist, und bereite die Schraubengläser vor. Nach ca. 5 Minuten Köchelns kommen die Würfelchen in die Gläser und werden mit Flüssigkeit zugedeckt. Zugeschraubt und fertig, ab in die Speis, wo sie 1-2 Jahre frisch und knackig bleiben.Manchmal mische ich zu den Rettichstückchen auch Karottenstückchen oder ein Zweiglein Rosmarin.