Das 21. Gulaschfest in Feldkirchen findet erst 2021 statt. Für heuer wurde das Fest definitiv abgesagt.

FELDKIRCHEN (fri). Kein Gulaschfest wird es heuer im September in Feldkirchen geben. Das haben Bürgermeister Martin Treffner und Hauptorganisatorin Margreth Dorighi heute mitgeteilt. "Aus Sicherheitsgründen haben wir uns dazu entschlossen das Fest für heuer abzusagen", erklärt Martin Treffner. "Aus Erfahrung wissen wir, dass sehr viele Menschen die Veranstaltung besuchen. Die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen sind da nicht einzuhalten."

Auch Margreth Dorighi schließt sich der Meinung an. "Das Risiko ist zu groß. Wir freuen uns auf das 21. Gulaschfest 2021", so die Wirtin und fügt an. "Damit die Gäste aber nicht auf ihr Lieblingsgulasch verzichten müssen, wollen wir in der Woche, in der das Gulaschfest stattgefunden hätte in einigen Wirtshäusern und Restaurants verschiedene Gulasch-Varianten auf die Speisekarte setzen. Ein kleiner, aber doch versöhnlicher kulinarischer Trost."