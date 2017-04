Pensionist stürzt bei Renovierungsarbeiten vom Dach

21.04.2017, 23:09 Uhr

In Ebene Reichenau verletzt sich ein Pensionist bei einem Sturz vom Dach schwer.



Nachbarn leisten Hilfe

EBENE REICHENAU. Am 21. April gegen 16 Uhr war ein 64-jähriger Pensionist aus Ebene Reichenau mit Renovierungsarbeiten auf dem steilen Dach seines Wohnhauses beschäftigt. Er verlor den Halt rutschte über die Dachfläche und stürzte aus einer Höhe von ca. 3 Metern auf den gepflasterten Boden.Nachbarn fanden den schwer Verletzten am Boden liegend vor, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Nach weiterer ärztlicher Erstversorgung wurde er von der Besatzung des Rettungshubschraubers C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.