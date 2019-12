Charakteristische Züge einer Person in Zeichnungen hervorzuheben, ist keine einfache Kunst. Die Meinungen gehen dabei stark auseinander. Während sich einige der Dargestellten in der satirischen Auseinandersetzung wieder finden, erkennen sich andere in ihrem Porträt weniger und können kaum eine Affinität feststellen. Die Enthüllung der Karikaturen prominenter St. Gilgener Bürger durch Karikaturist Axel Krauss war bis zuletzt spannend. Dass Karikaturen auch polarisieren, ist Sache der Kunst.