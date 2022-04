Gemeinde bereitete Carina Edlinger in der Fuschlseehalle einen Festakt

FUSCHL AM SEE. Feierlich empfangen wurde von der Gemeinde Fuschl mit Bürgermeister Franz Vogl und USV-Obmann Andreas Weishäupl die zweifache Medaillengewinnerin Carina Edlinger. Nach einem verpatzten Start bei den Paralympics in Peking und teils vom Pech verfolgt, freute sich die sehbehinderte Fuschlerin im Langlauf-Sprintbewerb über die Goldmedaille und am Schluss-Tag über Bronze in der Langlauf-Mitteldistanz. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Musikkapelle mit Kapellmeister Joe Mösenbichler.