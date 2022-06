Jeder kann fast alles lernen, wenn er nur will

FLACHGAU. Wir hören ein Leben lang nie auf, etwas zu lernen. Ob gewollt oder ungewollt, ob in der Arbeit oder Privat. Es gibt so viele verschiedene Hobbys und Aktivitäten, die uns den Alltag vergessen lassen und uns vom alltäglichen Stress ablenken und entspannen. Sei es ein Malkurs mit anderen Kunstbegeisterten oder eine neue Sportart um sich so richtig auszupowern.

Jetzt abstimmen

Was wolltest du schon immer mal lernen? Verrate es uns in der Abstimmung der Woche. Wir sind gespannt!

Ich wollte schon immer … lernen!

Du willst mehr?

Teil uns deine Meinung bei unseren Abstimmungen mit! HIER findest du mehr. :)