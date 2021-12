FLACHGAU. Am Abend des 24. Dzember, kam es in Lengfelden zum Brand einer hölzernen Gartenhütte. Der Brand wurde zufällig durch Nachbarn entdeckt, nachdem die Hütte bereits in Vollbrand stand.

Zur Bekämpfung des Brandes rückten mehrere Mannschaften der freiwillige Feuerwehr aus. Die Flammen konnten rasch gelöscht werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in derzeit unbestimmter Höhe. Weitere Ermittlungen zur Brandursache sind noch erforderlich.

