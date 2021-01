In Verbindung mit Covid-19 gehen Anwälte von einer signifikanten Steigerung der Scheidungsraten aus. Der Verein Rainbows bietet den betroffenen Kindern Hilfe.



FLACHGAU, SALZBU´RG. Die Auswirkungen der Pandemie setzen Kindern und Jugendlichen auf vielen Ebenen zu. Kommt es dann auch noch zu einer Trennung oder Scheidung der Eltern, dann ist es besonders wichtig, sie bei der Bewältigung dieser Lebenssituation zu unterstützen.

„Wir wollen den Kindern in dieser stürmischen Zeit Halt geben und ihnen in ihrer neuen Lebenssituation Perspektiven aufzeigen. In unseren altershomogenen Gruppen können wir dabei auf jedes einzelne Kind, seinem Alter und seiner Entwicklung gemäß, eingehen“ so Eva Gitschthaler, Leiterin von Rainbows-Salzburg.

Spielerisches Arbeiten

In Kleingruppen mit ungefähr vier Kindern wird in den 12 Treffen mit spielerischen und kreativen Methoden gearbeitet. Geleitet werden die Gruppen von ausgebildeten Gruppenleitern. Vertrauen und Vertraulichkeit spielen dabei eine wesentliche Rolle. „Wir sagen den Kindern gleich zu Beginn, dass alles was sie erzählen in der Gruppe bleibt. Das ist oft eine große Erleichterung für sie, weil sie trotz der Enttäuschung und der Wut auf ihre Eltern niemandem weh tun wollen. Der Blick richtet sich in die Zukunft, denn wir können Geschehenes nicht rückgängig machen, aber wir können die Kinder stärken; ihnen dabei helfen positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln, trotz der Belastungen denen sie ausgesetzt sind, sagt Mag. Gitschthaler, die Leiterin von Rainbows-Salzburg.

In den begleitenden Elterngesprächen erfahren Eltern was sie in dieser schwierigen Zeit für ihre Kinder tun können.

Wo finde ich Rainbows?

Neue Rainbows-Gruppen für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren, deren Eltern sich getrennt haben, starten im Flachgau in Seekirchen, Thalgau und Oberndorf (je nach Anzahl). Außerdem gibt es auch Gruppen in der Stadt Salzburg, in Hallein, St. Johann und Zell am See

• Salzburg Stadt

• Seekirchen und/oder Thalgau und/oder Oberndorf

• Hallein/Neualm

• St. Johann

• Zell am See/Kaprun

Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren werden spezielle YOUTH-Gruppen angeboten!

Begleitungen bei Tod eines nahestehenden Menschen sowie bei lebenslimitierender Erkrankung werden laufend angeboten.

Elternberatungen, auch die gesetzlich vorgeschriebene Beratung vor einvernehmlicher Scheidung finden an vielen Standorten und auch virtuell statt.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Landesleitung RAINBOWS-Salzburg, Mag. Eva Gitschthaler, Münchner Bundesstraße 121a, 0662 / 825675, salzburg@rainbows.at

www.rainbows.at