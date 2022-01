Die Naturfreunde bieten in den kommenden Wochen Lawinen-Trainings für Skitourengeher in Gaissau-Hintersee an.

HINTERSEE, GAISSAU. "Die Sicherheit am Berg ist ein wichtiges Thema. Bei den Lawinen-Trainings in Gaissau-Hintersee vermitteln wir den Teilnehmern was bei einem Lawinenabgang zu tun ist und üben die Verschüttetensuche im Trainingsgelände", erklärt Helmut Schwarzenberger, Geschäftsführer der Naturfreunde Salzburg.

Kameradensuche ist die schnellste Hilfe

Da in den meisten Fällen die organisierte Suche der Bergrettung zu spät kommt, liegt das Hauptaugenmerk auf der Kameradensuche. Doch das Suchen und Bergen muss gelernt und vor allem geübt sein. Der korrekte Umgang mit den Geräten kann Leben retten. Deshalb bieten die Naturfreunde den ganzen Winter über Trainingseinheiten mit Verschüttetensuche mithilfe von LVS-Geräten an. Im Jänner können sich die Teilnehmer zu vier Kursen anmelden: 14., 21., 29. und 30 Jänner.

Bei einer Lawinenverschüttung zählt schnelle Hilfe.

Foto: Gaissau-Hintersee Bergbahnen

Kostenlos für Skitourengeher und Skifahrer

Weitere Termine sind 12., 20., 26, 27. Februar und 5. März. Die Anmeldung läuft über die Naturfreunde Salzburg unter: helmut.schwarzenberger@naturfreunde.at oder per Telefon: 0664/8521737. Die Teilnahme ist kostenlos, lediglich die 10 Euro fürs Skitourengehen in Gaissau-Hintersee sind vor Ort zu zahlen.

