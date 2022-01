Trotz fünf coronabedingten Ausfällen und mit keiner einzigen Mittelblockerin bestritt die U20 ohne große Erwartungen das finale Spiel gegen den PSVBG Salzburg. Mit einer spektakulären Aufstellung starten die Mädels in das Finale. Die ersten zwei Sätze mussten leider an die Mannschaft des PSVBG abgegeben werden. Den dritten Satz begannen die Mädels der Spielgemeinschaft UWH/UVV Seekirchen mit einer starken Service- und Angriffsleistung und konnten diesen dann für sich entscheiden. Der vierte Satz war an Spannung kaum zu überbieten. Punkt für Punkt rangen sich beide Teams zum Satzgewinn. Letztendlich konnte sich die SG durchsetzen. Somit war der Landesmeistertitel schon gesichert. Dennoch wollte die Mannschaft das Spiel für sich gewinnen und zeigte im fünften Satz, zu was sie fähig sind. Der fünfte und finale Satz des Spieles ging klar an die Spielgemeinschaft. Und so konnten sie sich über ein gelungenes Ende der U20 Landesmeisterschaft freuen. Froh und hoffnungsbedingt, dass die Mannschaft vollständig bei der ÖMS antreten kann, blickt die Spielgemeinschaft in den Februar.

"Eigentlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass wir trotz der vielen Ausfällen und mit einer so kuriosen Aufstellung den Meistertitel holen konnten. Ich bin sprachlos und sehr stolz auf die Mädels, dass sie so eine starke Mannschaftsleistung an den Tag legen konnten," so der Trainer Thomas Pichler.

Fotos von Manfred Bredl