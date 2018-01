Moser Trio mit "Heimspiel" in Seekirchen

Vielseitige Geschwister

SEEKIRCHEN. Am Donnerstag, dem 25. Jänner (20:00 Uhr) ist das Moser Trio mit dem aktuellen Programm "Heimspiel" im Kulturhaus Emailwerk Seekirchen zu Gast.Das „Moser Trio“ besteht aus den Geschwistern Sarah, Lukas und Florian Moser. Einzeln haben die drei Musiker schon viele Erfolge gesammelt, nun wagen sie sich gemeinsam auf die Bühne. Eine besondere Eigenschaft ist das vielseitige und abwechslungsreiche Programm, welches die Musiker anbieten. Sie vereinen in ihrem Spiel klassische sowie auch modernere und experimentelle Musik. Ihr Interesse neue Klangfarben und Klangwelten zu erkunden, treibt die jungen Musiker an, auch selbst zu komponieren und zu experimentieren.

Erstmals ein Heimspiel

Mit ihrem Programm „Heimspiel“ gestalten sie nun zum ersten Mal einen Konzertabend in ihrer Heimatstadt Seekirchen, wo sie unter anderem Werke von Debussy, Piazzolla, Beethoven wie auch eigene Kompositionen aufführen werden.