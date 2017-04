Steiner baut aus

28.04.2017, 14:48 Uhr

Der Neubau bringt für Steiner ein leistungsstarkes Zentrallager, einen Verwaltungssitz, ein Abex-Abhollager sowie eine moderne Elements-Ausstellung. „Diese Millionen-Investition unterstreicht nicht nur die Wachstumsstrategie der GC-Gruppe, sondern stärkt die Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze in der Region“, sagte Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich. Die neue Firmenzentrale soll bis Dezember 2017 fertiggestellt werden.

Insgesamt umfasst die neue Steiner-Zentrale eine Bürofläche von 2.500 m2, eine 1.000 m2 große Badausstellung und eine Lagerfläche von 10.000 m2. Technisch soll das Gebäude ein innovatives Heiz- und Kühlsystem mit energiesparenden Wärmepumpen bekommen.Steiner Haustechnik steht für Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung und Installation.Die GC-Gruppe in Österreich ist ein Zusammenschluss aus sieben inhabergeführten Großhandelsunternehmen (Steiner Haustechnik, Weyland Haustechnik, Wagner Haustechnik, GC Gebäudetechnik, Wielitsch Haustechnik, Schmidt’s Haustechnik und der ODÖRFER Haustechnik KG). In Summe beschäftigen die sieben Unternehmen rund 850 MitarbeiterInnen in Österreich. International ist die GC-Gruppe in 17 Ländern vertreten.