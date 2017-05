Wilde Gestalten geistern durch die Kinos

04.05.2017, 12:54 Uhr

Die Köstendorfer Regisseurin Gabriele Neudecker setzt in ihrem nächsten Filmprojekt auf Krampusse und Rauhnächte.

KÖSTENDORF (buk). Rund um wilde Gestalten, Winterbräuche und alte Rauhnachts-Rituale dreht sich alles in Gabriele Neudeckers nächstem abendfüllenden Kinoprojekt. Unter dem Titel "Gruss vom Krampus" dreht die Köstendorferin mit ihrem Unternehmen "Pimp the Pony Productions" derzeit im Salzburger Seenland und im Rupertiwinkel. Dabei sind auch zahlreiche Krampus-Passen mit an Bord. Anfang 2018 soll der Film fertig werden.

Kooperationen mit Museen

Land-Thriller in Vorbereitung

Kenia und der Flachgau

Doch bei reinen Kino-Aufführungen will es Neudecker nicht belassen. Für das neueste Projekt sind ihr Kooperationen mit dem Museum Fronfeste in Neumarkt und dem Museum Rupertiwinkel auf der Burg Tittmoning gelungen. Hier arbetiet sie mit den Museumsleiterinnen Ingrid Weydemann und Waltraud Jetz-Deser zusammen, die parallele Ausstellungen zu den Vorführungen planen.Darüber hinaus steckt das Filmprojekt "ALP" derzeit in der Drehbuchentwicklung. Auch dieser ist wieder auf dem Land angesiedelt und wurde bereits per Juryentscheid vom Drehbuchforum Wien gefördert. In diesem Mystery-Thriller wird die junge Lara auf rätselhafte Phänomene in einem abgeschiedenen Berghof in Osttirol stoßen.Generell spielen Neudeckers Filme alle auf dem Land – egal, ob in Österreich oder im Ausland. So hat sie bereits in Kenias Dörfern, Simbabwes hinterland und den Townships in Tansania gedreht. Ihr Debüt-Film "Freaky" erzählt die Geschichte eines tagträumenden Flachgauer Bauernmädchens, das mit selbst erfundenen Ritualen Unheilen von sich und seiner Familie fernhalten möchte. Neudeckers letzter abendfüllender Kinofilm "Deserteur" ist Salzburgs international erfolgreichster Kinofilm der Jahre 2012 und 2013. Zudem war es der einzige Salzburger Film in den österreichischen Kinocharts 2015 und 2016.