Frau Staatssekretärin Karoline Edtstadler

14.01.2018, 16:42 Uhr

Tanzen mach FIT .

Beim Ball desin Elixhausen konnteihr "Stehvermögen" unter Beweis stellen. Frau Edtstadler wurde mehr auf der Tanzfläche gesichtet als am Tisch im Ballsaal. Eine rauschende Ballnacht mit Eltern und Freunden in Ihrer Heimatgemeinde fernab der Politik. Den Schwung des Wiener Walzers wir die Salzburger Staatssekretärin wohl in das Bundesministerium für Inneres nach Wien mitnehmen. Auch diese Ballnacht hatte einmal ein Ende. Wenn der Herr Bürgermeister im kommenden Jahr wieder zum Ball einladet, werden wir alle sicher dabei sein.