Nach dem XXL-Heiratsantrag mit 18 LKW (die BezirksRundschau hat berichtet) haben wir bei Erwin Hobbiger und Miriam Haidinger nachgefragt, was seit dem Antrag, der durch alle Medien ging, passiert ist und ob eine ähnlich aufsehenerregende Hochzeit geplant ist.

SANDL. „Dass der Bericht der BezirksRundschau über den Heiratsantrag solche Kreise zieht, damit haben wir echt nicht gerechnet“, erzählen die Frisch-Verlobten Miriam Haidinger und Erwin Hobbiger. „Kronenzeitung, Life Radio, Ö3 – alle haben darüber berichtet. Sogar im ORF wurde ein Beitrag gezeigt“, sagt Hobbiger, dessen Überraschung für seine Zukünftige mehr als gelungen ausgefallen ist. Auch eine Einladung zur Teilnahme bei der "Traumhochzeit 2021" der Kronen Zeitung steht im Raum. Für August sind die beiden zu einer Aufzeichnung der "Barbara Karlich Show" zum Thema „Liebe“ nach Wien auf den Küniglberg eingeladen.

Riesenhochzeit am 3. Juli 2021

Auf die Frage, ob die Hochzeit nach diesem Mega-Antrag nun kleiner ausfallen wird, sind sich beide einig: Nein. "Wir möchten wieder alle dazu einladen. Beim Verlobungsfest haben sich alle so gefreut. Die ganze Ortschaft war aus dem Häuschen. Alle haben gelacht und mitgefiebert, ob ich ja sage", berichtet Haidinger. Am 3. Juli 2021 soll die große Hochzeit stattfinden, am liebsten bei ihnen zu Hause – außer Erwin lässt sich wieder etwas Besonderes einfallen. Auf die Frage, ob er auch für ihren großen Tag etwas Außergewöhnliches plant, antwortet er selbstverständlich nicht und hält sich bedeckt. Das große Transparent vom Verlobungsfest wird auf alle Fälle auch bei der Hochzeit hängen.

Patchwork-Familie mit fünf Kindern

„'Du bist a Trottel', hat meine Mama gesagt, als ich ihr von meinem geplanten Heiratsantrag erzählt habe“, lacht Erwin Hobbiger. Beim Vater seiner Braut Miriam hat er ganz nach alter Schule um die Hand seiner Tochter angehalten – erfolgreich. Kennengelernt haben sich Miriam und Erwin vor fünf Jahren in einer Disco. Seit Februar 2016 sind sie ein fixes Paar. Miriam ist 39 Jahre und hat einen Sohn und eine Tochter. Der gleichaltrige Erwin ist Vater von drei Mädels. Vor zwei Jahren ist die Patchwork-Familie in ihr neues Eigenheim in Weinviertl einer Ortschaft von Sandl gezogen.