FREISTADT. Am Samstag, 19. Februar, gibt die Brass Band Oberösterreich erstmals ein Gastspiel in Freistadt. Die bekannte Formation tritt um 19.30 Uhr in der Messehalle 2 auf. Einlass ist um 18.45 Uhr. Zuletzt bei den "Austrian Nationals" in Marchtrenk zu hören, starten die hochrangigen Musiker unter der Leitung von Landeskapellmeister Günther Reisegger also im Mühlviertel in das Jahr 2022. Bei dem Konzert präsentiert sich die Band mit dem einzigartigen Sound von ihrer besten Seite und gewährt Einblicke in die fabelhafte Welt der Brass-Musik.

Hier gibt’s Karten



Karten kosten im Vorverkauf 17 und an der Abendkasse 20 Euro (Schüler: zehn Euro). Sie sind bei Ö-Ticket sowie bei allen Musikern der Stadtkapelle Freistadt erhältlich. Speziell für Jugendkapellen der Musikvereine wurde ein Jugendmusiker-Package geschnürzt: Zehn Schülerkarten gibt es zum vergünstigten Preis von 80 Euro.