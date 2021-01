BAD ZELL. Mit dem Alarmtext "Baumbrand droht überzugreifen auf Haus" wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Zell am Samstag, 16. Jänner gemeinsam mit der Feuerwehr Erdleiten in die Ortschaft Zellhof alarmiert. Am Einsatzort angekommen stellte sich heraus dass nicht nur ein Baum gebrannt hat, sondern auch eine Gartenhütte bereits in Vollbrand stand. Da aufgrund der Temperaturen manche Löschwasserentnahmestellen nicht zur Verfügung standen, wurde die Feuerwehr Pierbach mit dem Rüstlöschfahrzeug nachalarmiert. Nach gemeinsamer Anstrengung konnte nach rund eineinhalb Stunden Brand aus gegeben werden.