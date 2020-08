BAD ZELL. Im Juli hat das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus die Initiative "Sichere Gastfreundschaft" um das "Testangebot Tourismus" erweitert. "Österreich setzt mit diesem Testprogramm Standards, die weltweit einzigartig sind", sagt eine Sprecherin des Ministeriums. "Das Gratistestprogramm gewährleistet für die Gäste, aber auch für die Mitarbeiter maximale Sicherheit. Es soll damit sichergestellt werden, dass die Gäste einen unbeschwerten Urlaub in Österreich erleben und genießen können."

Im Lebensquell Bad Zell können sich die Mitarbeiter jede Woche kostenlos einem Corona-Test unterziehen – und zwar im Rahmen ihrer Arbeitszeit, direkt in ihrer Arbeitsstätte. Die Teilnahme erfolgt auf freiwilliger Basis. In Bad Zell lassen sich alle Mitarbeiter regelmäßig testen. Sie melden sich auf oesterreich.gv.at an und erhalten danach einen QR-Code, der bei jedem Test vom Labor beziehungsweise vom Abstrichnehmer gescannt werden muss. Die PCR-Tests werden mittels Nasen- oder Rachenabstrich entnommen, das Ergebnis wird innerhalb von 48 Stunden via SMS übermittelt.

"Das Gratis-Testprogramm ist sehr zu begrüßen, vor allem in unserem Haus, in dem wir mit vielen Gästen und Patienten zu tun haben", sagt Maria Holzmann, die Ärztliche Leiterin. "Für mich ist es ein gutes Gefühl, dass wir Mitarbeiter regelmäßig getestet werden. Und auch für unser Gäste und vor allem für jene Patienten, die drei Woche stationär zu uns zur Kur kommen, gibt es Sicherheit." Lebensquell-Geschäftsführer Thomas Fröhlich hält das Gratistestprogramm für äußerst gelungen: "Die Testaktion ist vor allem im Gesundheitsbereich mit Kur- und Wellnessgästen wichtig. Wir nehmen das Gratistestprogramm sehr gerne an.“