RAINBACH. Voll auf ihre Kosten kamen die Besucher beim Auftritt von Zeit-im-Bild-Innenpolitikchef Hans Bürger am 17. Juni im Pferdeeisenbahnhof in Kerschbaum. Der gebürtige Linzer las nicht nur aus seinem neuen Buch „Knockdown“, das er gemeinsam mit seinem ORF-Kollegen Günther Mayr geschrieben hat, sondern gewährte dem interessierten Publikum auch spannende Einblicke hinter die Kulissen der heimischen Innenpolitik. Der Top-Journalist zeigte sich vom Ambiente des Pferdeeisenbahnhofs beeindruckt und präsentierte sich an diesem informativen Abend von seiner humorvollen Seite: So gab er etliche Anekdoten aus seiner langen Berufslaufbahn zum Besten.

