FREISTADT. Freistadt beherbergt die älteste Messe von Oberösterreich. Die erste Ausstellung im Jahr 1862 begründete ein reges landwirtschaftliches und gewerbliches Ausstellungsgeschehen. Zum 160-Jahr-Jubiläum liegt nun erstmals eine umfassende Messe-Chronik vor. Autorin Heidemarie Pöschko verbindet einen roten Faden durch die Messegeschichte mit persönlichen Erinnerungen von Zeitzeugen, spannenden Exkursen und wertvollen Analysen.

160 Jahre, 160 Seiten



Das 160 Seiten starke Buch wurde kürzlich bei einem Festabend in der Messehalle 2 vor mehr als hundert geladenen Gästen präsentiert. Zeitgleich ist eine eigene Sonderausstellung zum Thema im Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt angelaufen. In mehreren Talkrunden wurde am Festabend auch der Frage nachgegangen, welche Bedeutung eine Messe im 21. Jahrhundert hat. Gerade wegen der Flut an verfügbaren Informationen sei der persönliche Kontakt, das Gespräch von Mensch zu Mensch, auch im 21. Jahrhundert unersetzlich, hieß es dazu. Auf die Frage, was er sich für die Zukunft wünsche, sagte Messepräsident Franz Kastler: „Weiterhin ein so gutes Messeteam wie heute – und dass viele Menschen aus unserer Region hinter der Messe Mühlviertel stehen!“