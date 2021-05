LINZ, BEZIRK FREISTADT. Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt wurde am Donnerstag, 27. Mai, gegen 12 Uhr bei der Straßenbahnhaltestelle Hauptbahnhof in Linz von drei bislang unbekannten Tätern attackiert. Diese schlugen dem Mann in das Gesicht sowie gegen den Oberkörper und versuchten, das Mobiltelefon zu rauben. Der 22-Jährige wehrte sich jedoch und fuhr weiter zu seiner Arbeitsstelle.

Während der Einvernahme bei der Polizei klagte das Opfer über Schmerzen sowie Schwindel. Der junge Mühlviertler wurde daher mit der Rettung in das Kepler-Universitätsklinikum gebracht. Auffällig war, dass der kleinste Täter mit einem dunklen Anzug bekleidet war. Außerdem trug er eine Uhr, die mit Kristallen bestückt war. Die Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof bittet unter 059133/4583 um sachdienliche Hinweise.