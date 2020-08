TRAGWEIN. Ein 55-jähriger Mann lud am Dienstag, 11. August, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Lugendorf Getreide von einem Anhänger ab. Kurz nach 18 Uhr war er mit der letzten Ladung fertig. Um auch den gesamten Weizen ordentlich in die laufende Förderschnecke zu bringen, stocherte er mit einem Holzstab das Getreide dorthin. Plötzlich kam er mit der rechten Hand in die laufende Förderschnecke und verletzte sich dabei schwer. Der 55-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz gebracht.

Feuerwehr Tragwein