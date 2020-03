KÖNIGSWIESEN. Am Samstag, 7. März, hatte Richard Lugner in der Diskothek Fullhouse in Mönchdorf einen Auftritt. Der "Mörtel" genannte, zweifache Kandidat zur Bundespräsidentenwahl (1998, 2016) kam nicht allein. Gemeinsam mit den "Twerking Girls" präsentiert der 87-Jährige unter anderem den Song "I bin der Lugner".

Alle Fotos:

Florian Hausleitner, Königswiesen

Hausi Flo