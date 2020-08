FREISTADT. Am 29. August wurden die Preise beim 33. internationalen Festival "Der Neue Heimatfilm" vergeben. Der mit 2.500 Euro dotierte Spielfilmpreis der Stadt Freistadt wurde an "Jiyan" von Süheyla Schwenk verliehen. „Ein rührender und berührender Film, dessen sozialer Realismus erst durch den gekonnten und versierten Umgang mit dem Zauber des Kinos entstehen kann“, so die Jury in ihrer Begründung. Die österreichische Produktion "Weiyena - ein Heimatfilm" von Weina Zhao und Judith Benedikt wurde mit dem mit 1.500 Euro dotierten Dokumentarfilmpreis der Stadt Freistadt ausgezeichnet. Der Film ist eine Spurensuche in der Vergangenheit der Regisseurin und Protagonistin Weina Zhao, deren Eltern sie nach der Stadt benannt haben, in die sie aus China emigrierten und in der ihre Tochter aufwachsen sollte: Wien. Der Würdigungspreis der Stadt Freistadt wurde an Maria Hofstätter überreicht. Die Oberösterreicherin gilt als eine der besten Schauspielerinnen des Landes und ist mit Film- und Theaterprojekten seit vielen Jahren regelmäßig in Freistadt zu Gast.

Trotz deutlich geringerer Kapazitäten aufgrund der geltenden Abstandsregeln war das Festival mit einem Besucherrückgang von nur 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein großer Erfolg. „Nicht immer siegt die Angst über die Neugierde und das Leben“, sagt Festivaldirektor und Local-Bühne-Obmann Wolfgang Steininger. Insgesamt wurden rund 50 Filme im Rahmen des fünftägigen Festivals gezeigt. Am Sonntag, 30. August, endet das Festival mit der Bekanntgabe des Publikumspreisträgers.