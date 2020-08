HIRSCHBACH. Mitte Juli konnte die Sonderausstellung „Reiseandenken aus alles Welt von Lambert Keplinger" im Bauernmöbelmuseum in Hirschbach eröffnet werden. Obmann Josef Plöchl und sein Stellvertreter, Bürgermeister Wolfgang Schartmüller, durften zahlreiche Besucher begrüßen. Zwei Musikgruppen aus Bad Leonfelden umrahmten bei herrlichem Wetter am Franz-von-Zülow-Platz vor dem Museum die von Helmut Hammerschmied eröffnete Veranstaltung mit allen derzeitigen Sicherheitsvorkehrungen. Die beiden Kuratorinnen, Gerlinde Vorholzer und Brigitte Handlbauer, freuten sich mit dem gesamten Museumsteam über die gelungene und familiäre Veranstaltung. "Zum ersten Mal seit 28 Jahren wurde bei einer Sonderausstellung im Bauernmöbelmuseum auf das traditionelle Buffet als reine Sicherheitsmaßnahme in dieser Zeit verzichtet", sagt Obmann Plöchl. Zu sehen ist diese Ausstellung noch bis 31. Oktober 2020.

Bauernmöbelmuseum Hirschbach