LASBERG, GUTAU. Wie berichtet, hat er Lasberger Roman Gutenthaler, der in Gutau ein Fotostudio betreibt, erneut den Sprung ins Nationalteam geschafft. Er wurde von der Bundesinnung für den "World Photographic Cup 2022" (WPC) nominiert und darf dort mit weiteren Kollegen das Team Austria vertreten – und zwar in der Kategorie „Porträt“. Dort ist er mit einem beeindruckenden Bild von Alexandra Lehner dabei. "Alexandra stammt aus Hagenberg und war während ihrer Studienzeit bei mir in der Firma beschäftigt", sagt Gutenthaler. "Sie steht mir für diverse Fotoprojekte immer wieder zur Verfügung. Es ist immer wieder toll, mit ihr zu arbeiten."

Bekanntgabe der Finalisten am 17. Jänner



Der WPC wird jährlich von den weltweit führenden Organisationen professioneller Fotografie von vier Kontinenten veranstaltet. Gutenthaler war bereits für den "WPC 2020" nominiert worden, damals in der Kategorie "Reportage/Fotojournalismus". Die Finalisten werden am 17. Jänner 2022 bekannt gegeben, eine feierliche Zeremonie soll dann am 28. März in Rom stattfinden.